تشكيل إنتر أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، تشكيل فريقه أمام نظيره نادي سامبدوريا، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.





وتعد تلك المباراة هي الأولى للنيراتزوري في الدوري الإيطالي منذ أكثر من 3 أشهر، لكنه عاد للنشاط فعليًا الأسبوع الماضي، عندما واجه نابولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وخرج على يده بعد فوز فريق الجنوب بمجموع المباراتين 2-1.





تشكيل إنتر ميلان أمام سامبدوريا





في حراسة المرمى: سمير هاندنوفيتش





خط الدفاع: دي فري - سكرينير - باستوني





خط الوسط: كاندريفا - جاجليرديني - باريلا - - كريستيان إيريكسن - أشلي يونج





خط الهجوم: لوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو