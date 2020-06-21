من بعد طرحها منذ 12 عاما.. شاهد.. الجزء المحذوف من أغنية قالتلي قول لـ عمرو دياب

نشرت صفحة برنامج "it بالعربي" الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ، فيديو للفنان عمرو دياب وهو يغني في احدي حفلاته جزء محذوف من اغنية "قالتلي قول" التي تم طرحها منذ 12 عام . لمشاهدة الفيديو





يذكر ان الفنانة دينا الشربيني،ع عبرتعن حبها الشديد للهضبة عمرو دياب، وأكدت مساندته الدائمة لها سواء على المستوى المهني أو الشخصي.



