من بعد طرحها منذ 12 عاما.. شاهد.. الجزء المحذوف من أغنية قالتلي قول لـ عمرو دياب

نشرت صفحة برنامج "it بالعربي" الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ، فيديو للفنان عمرو دياب وهو يغني في احدي حفلاته جزء محذوف من اغنية "قالتلي قول" التي تم طرحها منذ 12 عام . لمشاهدة الفيديو
يذكر ان الفنانة دينا الشربيني،ع عبرتعن حبها الشديد للهضبة عمرو دياب، وأكدت مساندته الدائمة لها سواء على المستوى المهني أو الشخصي.
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وقالت من خلال برنامج "إنسيدر بالعربي": " عمرو دياب اي حاجة بيعملها بتبقى تريند، وظهوره كضيف شرف في مسلسل "لعبة النسيان" مش حقيقي .. فيه حاجات كتير اوي بتتقال بس انا متعودتش ارد طبعا دي كانت هتبقى احلى حاجة في حياتي لكنها مكنتش حاجة واردة".