القبائل الليبيبة: طلبنا مصر التدخل في ليبيا لإيقاف هذا العدوان..فيديو

قال الدكتور محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الاعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية ، إن المبادرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي "إعلان القاهرة " لاقت تأييد دولي من اغلب دول العالم خلال الساعات الاولي .





وأضاف محمد المصباحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن الطرف التركي الذي يريد ان يسيطر علي ليبيا ولم يلتزم بما نصت عليه المبادرة من وقف إطلاق النار .





وأوضح محمد المصباحي ، أن الغزو التركي لا يريد ان يخرج من ليبيا لانة يريد ان يستولي علي ثروات الليبيين وان يجعل من ليبيا بؤرة للإرهاب لتدمير المنطقة بالكامل .









وتابع : ان ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية تشكل يوم 2/20 سنه 2020 واكد علي ان هذا المجلس يشكل جميع القبائل الليبية .



