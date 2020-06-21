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القبائل الليبيبة: طلبنا مصر التدخل في ليبيا لإيقاف هذا العدوان..فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:28 م
ليبيا
ليبيا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الاعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية ، إن المبادرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي "إعلان القاهرة " لاقت تأييد دولي من اغلب دول العالم خلال الساعات الاولي .

وأضاف محمد المصباحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن الطرف التركي الذي يريد ان يسيطر علي ليبيا ولم يلتزم بما نصت عليه المبادرة من وقف إطلاق النار .

وأوضح محمد المصباحي ، أن الغزو التركي لا يريد ان يخرج من ليبيا لانة يريد ان يستولي علي ثروات الليبيين وان يجعل من ليبيا بؤرة للإرهاب  لتدمير المنطقة بالكامل .


وتابع : ان  ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية تشكل يوم 2/20 سنه 2020 واكد علي ان هذا المجلس يشكل جميع القبائل الليبية .

واستكمل : ان هناك بعد اجتماعي وأخلاقي بين الشعب المصري والشعب الليبي وأكد علي أننا من قمنا بطلب مصر للتدخل في ليبيا لإيقاف هذا العدوان . 
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