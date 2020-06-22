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مستشار النواب الليبي: مصر تدفع للحل السياسي.. وأطراف أخرى تحرض على الاقتتال ..فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال عبد الحميد صافي، مستشار مجلس النواب الليبي، إن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أشار إلى أن مصر تسعى عبر قيادتها للدفع إلى الحل السياسي لتحقيق التوافق "الليبي الليبي" من منطلق دورها الأخوي للعرب وللشعب الليبي، مضيفا أن مصر لها دور واضح وكبير في كل المؤتمرات الدولية التي عُقدت من أجل ليبيا.

وأضاف "صافي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الأحد، أن هناك طرفا آخر لعب دور المحرض على الاقتتال لتحقيق أهداف استعمارية، ففي حين قيام مصر بالدفع في طريق الحل السياسي السلمي، تحتل تركيا الأراضي الليبية، وهناك ضباط أتراك في جنوب البلاد "على عينك يا تاجر". 

وتابع مستشار مجلس النواب الليبي، أن بيان المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في غاية الأهمية، وقال رئيس البرلمان سابقا، إنه قد نطلب مساعدة الجيش المصري لمساندة ليبيا، لافتا إلى أن خطاب السيسي يأتي في هذا الأمر وفي نفس السياق لأن الأمر أصبح يشكل خطرا كبيرا على ليبيا ومصر والوطن العربي.

وأكد صافي، أن بيان رئيس النواب الليبي يعد طلبا لمصر جديدا للمساعدة في أزمة ليبيا، مشيرا إلى أن مصر قوة لا يستهان بها وقادرة على رد "المعتوه أردوغان".
    
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