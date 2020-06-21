طبيب إيطالي: كورونا قد يختفي دون لقاح

يرى طبيب الأمراض المعدية الإيطالي ماتيو باسيتي أن المستجد "كوفيد-19" بدأ يتراجع، موضحا أن الفيروس بات ضعيفا بالفعل، وقد يختفي بدون لقاح. فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بدأ يتراجع، موضحا أن الفيروس بات ضعيفا بالفعل، وقد يختفي بدون لقاح.





ويقول رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى سان مارتينو بإيطاليا إن الفيريوس أصبح أقل قوة، ربما بسبب الطفرات الجينية، حسبما نقلت عنه صحيفة "نيويورك بوست".





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وأضاف العالم لإيطالي إن حدة الفيروس تتغير، موضحا أنه في مارس وأوائل إبريل، كانت الأعراض مختلفة، حيث يصل الناس إلى قسم الطوارئ، مع حالات بالغة الصعوبة ويحتاجون في معظم الأحوال إلى الأكسجين والتهوية، وبعضهم أصيب بالالتهاب الرئوي.





ويوضح أنه منذ الشهر الماضي، تغيرت الصورة بالكامل من حيث الأنماط، وفي تشبيه، يقول إن الفيروس كان بمثابنة نمر متوحش في مارس وإبريل، لكنه أصبح "قطة برية" في الوقت الحالي.





ويستند الطبيب الإيطالي في تقديراته على تغير حدة الأعراض لدى المصابين بالفيروس، مثل المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و90 عاما ويجلسون في الفراش دون مساعدى، في حين أنه كان من الممكن أن يموت نفس المرضى خلال يومين أو ثلاثة من شدة الفيروس.





وقال إن أحد أسباب ضعف الفيروس يمكن أن يكون قد تحور بفعل الاستجابة لتدابير التباعد الاجتماعي، موضحا أن نظام المناعة لدى الأفراد يتعامل مع "كوفيد-19"، وتابع "لدينا حمل فيروسي أقل الآن بسبب إجراءات الغلق وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.. لكن لا يزال يتعين علينا أن نوضح سبب اختلافه الآن".





وأكد أنه من المحتمل أن يتم القضاء على الفيروس، قبل أن يجد الباحثون لقاحا، مشيرا إلى وجود عدد أقل من المصابين بالمرض حول العالم.



