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الأزهر العالمي للفتوي: تأييد الموقف المصري الذي يدعم الاستقرار واجب على كل مواطن

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:50 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حمزة شعيب
قال الدكتور أسامة الحديدى، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي، إن هناك دعما وطنيا لموقف القيادة وأن الأزهر الشريف يدعم موقف القيادة فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على أمن مصر القومى وتأمين حدودها.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، :"علينا الامتثال للقيادة السياسية ودعمها خاصة في هذه الفترة التي تحتاج إلى لم الشمل على المستوى المحلى والعربى والإقليمى، لأن التحديات تواجهنا من كل اتجاه، مشيرا الي أن بيان الأزهر الشريف يؤكد على هذه المعانى.


نوه مدير مركز الأزهر العالمي إلى أن الأزهر يدعم الحل السلمى في ليبيا ويجدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، مشددًا على أن الأزهر مع رسالة الدعم التي وجهها للرئيس السيسى ولأبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل الذين يصطفون جنبا إلى جنب مدافعين عن الوطن في الداخل والخارج. 


وأوضح  أن تأييد الموقف المصرى الذى يدعم الاستقرار واجب عينى على كل مواطن.


وأكمل:" المفروض أن الإنسان يرقى بتصرفاته وبنفسه وعلى الدول أن تتخذ الإجراءات لحماية بعضها البعض للحفاظ على سلامة أبنائها وأمن وسلامة الآخرين، والحفاظ على استقرار وأمن البلاد". 
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