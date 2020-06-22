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رياضة

بعد أنباء رحيله .. تعرف على موعد عودة مدرب بيراميدز للقاهرة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:03 ص
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش والجهاز المعاون له سيعود إلى القاهرة يوم الخميس المقبل ليقود التدريبات مع استئناف الفريق لتدريباته استعدادا لعودة الدوري الممتاز المقرر له من قبل وزارة الشباب والرياضة يوم ٢٧ يوليو الجاري.

أوضح سعيد أن الجهاز الفني كان مخططا له العودة إلى القاهرة نهاية شهر يونيو الجاري بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بالاتفاق مع إدارة النادي ولكن بعد قرار استئناف النشاط مؤخرا تم تعديل موعد عودة الجهاز الفني بالكامل ليصبح الخميس المقبل.

 شدد المدير الرياضي على أن الجهاز الفني سيخضع جميع أفراده لمسحات الكشف المبكر عن فيروس كورونا والسير في نفس الإجراءات التي خضع لها جميع العاملين بالنادي استعدادا لاستئناف التدريبات.

وخضع أمس جميع أفراد النادي لاختبار المسحة الأولى قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم ٢٥ يوليو المقبل.

وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.

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