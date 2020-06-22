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مرأة

فطارك النهاردة.. مقبل التوست بالبيض

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:31 ص
مقبل التوست بالبيض
مقبل التوست بالبيض
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حياة عبد العزيز
إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات جديدة ومفيدة على وجبة الإفطار، يمكنك أن تتعرفي على وجبة صحية ولذيذة وهي مقبل التوست بالبيض.

قدمت الشيف زينب مصطفى طريقة تحضير مقبل التوست بالبيض، تعرفي عليها خلال السطور التالية.

مقادير مقبل التوست بالبيض
٢٠ شريحة توست أبيض.
بيض أمليت بالخضار.
١/٤ كيلو بسطرمة.
٣ ثمرة فلفل حار.
حلقات جبنة موتزاريلا مبشورة.
دقيق وبقسماط للتغليف.
٣ بيضة.
زيت للقلي.
حلقات طماطم.
جرجير.
حلقات بصل.

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طريقة تحضير مقبل التوست بالبيض
* توضع على التوست طبقة قطعة بيض أومليت وقطعة بسطرمة.

* وشريحة طماطم وشرائح فلفل حار وجبنة موتزاريلا مبشورة.

* توضع طبقة ثانية من التوست.

* ندهن أطراف التوست بخليط دقيق وماء حتى اللصق.

* ونقطع بالقطاعة النجمة.

* نضغط على الأطراف حتى اللصق.

* يقلب في البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود.

* تقلب في البقسماط المضاف له دقيق.

* تقلى في زيت غزير حتى تحمر وتقدم.

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