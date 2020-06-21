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طريقة عمل الأناناس بالجبنة للأطفال

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:54 م
اسماء محمد
يميل الاطفال دائما لتناول الأطعمة الجذابة التي تتميز بمذاق لا يقاوم، مما يضع الأمهات في حيرة كبيرة أمام كيفية إعداد وجبات يفضلها الأطفال وتحتوي على قيمة غذائية عالية في الوقت ذاته.

نقدم لكم طريقة عمل الأناناس بالجبنة بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج "حلو وحادق" على قناة "سي بي سي سفرة".


مقادير الأناناس بالجبنة
حبة أناناس طازجة صغيرة الحجم
الحشوة
كوب مكعبات اناناس طازجة 
نصف كوب كرفس مقطع 
كيلو كريم تشيز 
ربع كوب كريمة حامضة او اكثر 
ربع كوب بقدونس  او بصل اخضر مقطع
ملعقة مستردة 
ملح فلفل 
كوب فلفل أصفر  مقطع صغير او اكثر حسب الاحتياج
الوجه
كيلو لوز او بيكان 
طريقة عمل اناناسة الجبنة
- فى بولة كبيرة ضعى الجبنة مع المستردة ثم  رشة ملح والفلفل وقلبيهم جيدا ثم البقدونس والكرفس والفلفل الاصفر وقلبيهم
- قطعي الاناناس مكعبات ثم ضيفيها الى الجبنة وقلبيها
-ضعي الخليط في طبق التقدم على شكل الاناناس وزنيه باللوز او بالبيكان لتأخذ نفس الشكل وضعى رأس الأناناس فى المقدمة.

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