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رياضة

مرتضى منصور: لاعبو الزمالك لن يقوموا بعمل مسحة "كورونا"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:09 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسام الحارتي
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن لاعبي فريق الكرة بالنادي لن يقوموا بالخضوع لمسحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن يقوم أي لاعب بالزمالك بعمل مسحة كورونا، ولن يلعب النادي في الدوري هذا الموسم".

وواصل:" لن أعرض حياة أي لاعب في الزمالك للخطر من أجل أن يُتوج الأهلي بلقب الدوري".

وفي سياق سابق كشفت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة موقف نادي الزمالك من اجراء مسحة فيروس كورونا للاعبين قبل التدريبات.

ويتزعم نادي الزمالك اللوبي المعارض لفكرة عودة الدورى الممتاز بداعي الخوف على اللاعبين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.


قالت الدكتورة سحر عبدالحق فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور أخطر اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية أن مجلس الإدارة يفكر فى إجراء مسحة فيروس كورونا على اللاعبين قبل التدريبات.

وأشارت إلى أن أندية الدورى بدأت من اليوم الأحد إجراء المسحات الخاصة بلاعبيها تمهيدا لبدء التدريبات استعدادا لعودة الدورى الممتاز. 

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات يوم ٢٠ يونيو الجارى وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد فى حضور اسامة هيكل وزير الإعلام بشأن عودة النشاط الرياضي على أن تعود المسابقات المحلية يوم ٢٥ يوليو المقبل.

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