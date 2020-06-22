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أخبار العالم

ترامب يعلن دراسة عقد لقاء مع رئيس فنزويلا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن دراسة فكرة إجراء لقاء مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة فرضت، عقوبات على 4 شركات شحن تعمل في قطاع النفط بفنزويلا، وذلك بداية الشهر الجاري.

وأضاف بومبيو، في بيان له، أن هذه الشركات، ثلاث منها مسجلة في جزر مارشال والرابعة في اليونان، تقوم بنقل النفط الذي هو في حقيقة الأمر "مسروق" من الشعب الفنزويلي.

ونوه إلى أن سرقة موارد النفط لصالح النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو في فنزويلا أمر غير مقبول، ومحذرا من أن من يساهم في تسهيل هذه السرقة يتعرض لفقدان التعامل مع النظام المالي الأمريكي. 

وأشار بومبيو إلى أن نظام مادورو الفاسد مسئول بشكل مباشر عن الأزمة السياسية والاقتصادية والإنسانية في فنزويلا، مؤكدا أن المجتمع الدولي عليه ممارسة مزيد من الضغوط على نظام مادورو حتى يتخلى عن قبضته غير الشرعية على السلطة.
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