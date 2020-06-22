بسبب هتعدي.. هاني شاكر يوجه رسالة لعدد من أطفال الأردن.. شاهد

نشر الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام فيديو لعدد من الأطفال بالأردن وهما يوجهون له رساله بعد طرح أغنية هتعدي.

وعلق هاني شاكر على الفيديو قائلا " يا حبيبي وانا كمان بحبكوا كثير ، أطفال الأردن القمرات عن اغنيتي الجديده هتعدي".



وطرح هاني شاكر أغنية جديدة "هتعدي" التي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا.





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وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا".

وتعاون نقيب الموسيقيين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وتم تسجيل الأغنية داخل أستوديوهات NRP Recording Studios.

