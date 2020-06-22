حقوقي: آبي أحمد لا يستحق جائزة نوبل للسلام

قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي، إنه من المفترض أن آبي احمد قد حصل على جائزة نوبل نظير جهوده في إقرار السلام بين بلاده واريتريا وايقاف الحرب وحقن الدماء.



وأوضح هيثم شرابي في تصريح لـ "صدى البلد" أن ماتقوم به إثيوبيا الآن من تصعيد مفتعل في ازمة سد النهضة والمماطلة في المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان حتى أعلن آبي أحمد أنه سيتم البدء في ملء السد والوصول إلى نتيجة سلبية حتى توجهت الخارجية المصرية بملف سد النهضة إلى مجلي الأمن وهي بذلك تعلن انها سوف تستثمر في انتهاج كل الطرق والأساليب الدبلوماسية والسياسية حيث ان مصر تتعامل مع مياه النيل باعتبارها مسألة حياة.



وأكد شرابي أن أبي أحمد امام العالم والمنظمات الدولية بصفته شخص يسعى لزيادة التوتر مع جيرانه والتصعيد نحو التهديد بالحرب وافشال المفاوضات السلمية مع الشركاء وتصدر عنه وعن وسائل اعلامية اثيوبية تصريحات لترويج العداء والنزاع مع مصر كل ما سبق يصب في مسعى اساسي هو عدم استحقاق جائزة نويل للسلام لانه أصبح رجل حرب ودمار وخراب.



