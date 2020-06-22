رغم كورونا.. تعرف على أغلى سيارات في العالم سعرها يتخطى 3 ملايين دولار

على الرغم من الأحداث الصعبة التي يعيشها العالم الآن خاصة بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم بصورة سريعة ظلت بعض السيارات محتفظة بمكانتها وثباتها خلال هذا العام ولقبت بـ السيارات الأغلى في العالم.





اما للطرازات الايطالية احتلت سيارة افنتادور SVJ بسعر يصل إلى حوالي 520 ألف دولار، ليحتل بهذا الرقم المركز الخامس في هذه القائمة الفارهة وزودت هذه السيارة بمحرك فئة V12 بسعة كبيرة تصل إلى6.5 لتر، كام تستطيع توليد قوة هائلة على الطرقات تصل إلى 759 حصان

































كما ان أبرز وأقوى الشركات في العالم قررت الاستمرار في خطتها السنوية من خلال اطلاق مجموعة فريدة من السيارات الرياضية الفاخرةولم يتوقف الأمر على ذلك بل قامت المواقع العالمية المتخصصة في أخبار عالم السيارات بنشر قائمة السيارات الاغلى في العالم خلال هذا العام الجاري .في بداية القائمة كانت سيارات استون مارتن فالكيري بسعر 3.2 مليون دولار من الطراز الاغلى بين السيارات والذي جاءت حاملة بمحرك فائق الأداء بسعة تصل إلى 6.5 لتر فئة V12ليستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 1130 ألف حصان مع سرعة فائقة تصل إلى 250 ميل في الساعة .وجاءت في المركز الثاني سيارة سيارة كوينيجسيج جيسكو بسعر 3 مليون دولار هي من صنع الشركة السويدية العريقة الخارقة ويعتمد هذا الطراز على محرك من نوعية V8 الشهيرة، ويستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 1600 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 300 ميل في الساعة.اما في المركز الثالث جاءت مرسيدس AMG One مليون دولار ,وجاء هذا الطراز من الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة مرسيدس وحملت اسم مرسيدس وزودت هذه السيار بمحرك رقوي ئةV8 تصل إلى 1.6 لتر مع قدرة على التسارع من السكون وحتى 124 ميل في الساعة في غضون 6 ثوان وسرعة قصوى تصل إلى 217 ميل في الساعة .وفي المركز الرابع احتلت فورد C2 الجديدة كليا في قائمة الاغلى سعرا خلال العام الجاري 2020 ويقدر سعرها بـ2.1 مليون دولار وتتميز هذه السيارة بمحرك قوي جدا ينتج قوة مجنونة تصل إلى 1985 حصان.