الطلاب المكفوفين يواصلون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية لليوم الثاني

وقال عاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية أنه تم توفير كافة سبل الراحة وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات.





واضاف انه تم مراجعة كافة التجهيزات للامتحانات تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة.





واشار إلى أنه تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان وتوزيع الكمامات والجوانتيات وواقيات القدم على الطلاب في إطار خطة الدولة والوزارة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.