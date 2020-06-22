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الدكتورة هناء سرور: العزل المنزلي أفضل لحالات كورونا المتوسطة والخفيفة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:23 ص
أيهما أفضل العزل
أيهما أفضل العزل المنزلي أم الحجر بالمستشفى؟ د.هناء سرور ترد
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا من الأفضل أن يعزل المريض نفسه منزليًا ويتوجه إلى وحدة صحية أو مركز أو مستشفى لتوجيهه إلى استكمال البحوث والأشعة والتحاليل.

وتابعت هناء سرور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدور المهم الذي يقوم به قطاع الرعاية الأساسية في تلك الفترة هو توزيع شنط العلاج لحالات العزل المنزلي المتوسطة والخفيفة، لافتة إلى أن العزل المنزلي مهم جدًا وله تأثير قوي في حالة الإصابة بالفيروس.

وأوضحت أن هناك الكثير من المصابين الذين يصرون على الالتحاق والعزل في المستشفى في كثير من الأحيان خاطئ لتوقع إصابته بفيروس أكثر شدة أو التأثر بفيروسات أخرى من المستشفى ففي تلك الحالة العزل المنزلي يكون أفضل من المستشفى، مؤكدة أن الحالة النفسية من أكثر العوامل ذات التأثير في تحقيق الشفاء من الفيروس مهما كان سن المريض.

وأضافت سرور أن الدعم المعنوي يساعد على رفع الروح المعنوية وزيادة تقوية المناعة، مشيرة إلى أنه يجب المتابعة مع الفرق الطبية من خلال رقم 105 وإذا طرأ أي جديد في الحالة اثناء العزل المنزلي وعند سوء الحالة يجب إما التوجه لأقرب مستشفى أو تبليغ الفريق الطبي الخاص بالوزراة.

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