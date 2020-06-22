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تعليم

التعليم: اجتماع مع واضعي امتحان عربي الثانوية العامة اليوم وتعليمات بالمرونة في التصحيح

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:18 ص
غرفة عمليات وزارة
غرفة عمليات وزارة التعليم
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ياســـمين بدوي
يعقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم و رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، اجتماعا ظهر اليوم مع أعضاء اللجنة الفنية لواضعي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة .

يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة نموذج الاجابة الرسمي الذي سيتم على أساسه تصحيح امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة في جميع الكنترولات .


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت أنها ستقدم كافة التسهيلات في امتحانات الثانوية العامة 2020 كما يلي:

- تقرر اقتصار أسئلة امتحانات الثانوية العامة على المناهج التي تم تدريسها حتى 15 مارس 2020 فقط.
- تقرر مراعاة وضع أسئلة واضحة وغير معقدة تتناسب مع مستوى جميع الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام
- سيتم مراعاة مصلحة الطالب أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة، بحيث تتم بمرونة تامة ويأخذ الطالب حقه في ظل الظروف المتوترة التي من المؤكد أنها أثرت على الجميع
- سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتوفير الحماية اللازمة للطلاب من انتشار فيروس كورونا أثناء وجودهم في لجان الامتحانات 
- سيتم مراعاة توفير أجواء هادئة جدا وخالية من أي توتر داخل اللجان أثناء سير الامتحان 

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي عن مفاجأة جديدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأبنائنا الطلاب وهي "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية" لبث مراجعات ودروس لطلاب المرحلة الثانوية  تباعًا باستخدام أحدث الوسائل التقنية وسيتم إضافة باقي المراحل الدراسية، ويمكن زيارتها عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg

وانطلقت أمس الاحد امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث أدى 667 ألف و315 طالب/طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
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