شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وريال سويسداد في الدوري الأسباني.. وأول تعليق من زيدان

ريال مدريد الإسباني على نظيره نادي ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، ليحتل بذلك ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بـ 65 نقطة، متفوقًا على غريمه التاريخي نادي برشلونة الذي يملك نفس العدد من النقاط بفارق المواجهات المباشرة ، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 47 محتلا المركز السادس. فاز فريقالإسباني على نظيره نادي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، ليحتل بذلكبـ 65 نقطة، متفوقًا على غريمه التاريخي ناديالذي يملك نفس العدد من النقاط بفارق المواجهات المباشرة ، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 47 محتلا المركز السادس.





ملخص الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وريال سويسداد





وشهد الشوط الأول من مبارة ريال مدريد وريال سويسداد، أداء متوسط من الجانبين وغلب عليه قلة الفرص وانتهى بالتعادل السلبي، باستثناء فرصة وحيدة في الدقيقة 34 لمهاجم ريال مدريد كريم بنزيما مهاجم حدود منطقة جزاء الخصم، سددها بقوة وتصدى لها حارس المرمى.









ملخص الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وريال سويسداد





وفي الشوط الثاني، اخترق البرازيلي فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد، دفاعات سوسيداد من الجهة اليسرى، لتتم عرقلته داخل منطقة الجزاء، ويشير الحكم لضربة جزاء للنادي الملكي بعد التأكد من قراره عبر تقنية الفار.









سيرجيو راموس قائد الميرنجي أضربة الجزاء بنجاح في الدقيقة 50، معلنًا عن الهدف الأول للوس بلانكوس رافعًا رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني طوال مسيرته للهدف 67، ليصبح أكثر مدافع يسجل في تاريخ المسابقة. وسددقائد الميرنجي أضربة الجزاء بنجاح في الدقيقة 50، معلنًا عن الهدف الأول للوس بلانكوس رافعًا رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني طوال مسيرته للهدف 67، ليصبح أكثر مدافع يسجل في تاريخ المسابقة.





وأضاف الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني للوس بلانكوس في الدقيقة 70، بعد عرضية من الجهة اليمنى من كارفخال، استلمها بنزيما داخل منطقة الجزاء وسددها بسهولة في مرمى سوسيداد، معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه، وسط اعتراضات من لاعبي سوسيداد مطالبين بإلغاء الهدف نتيجة لمس بنزيما للكرة بيده، ولكن بعد مراجعة تقنية الفار من قبل حكم المباراة، تبين صحة الهدف.





وفي الدقيقة 84، قلص ميكيل ميرينو الفارق لـ سوسيداد بتسجيله الهدف الأول بعد غياب للتغطية الدفاعية في الجهة اليمنى للاعبي ريال مدريد، لكن الهدف لم يمنعهم عن تحقيق الانتصار في المباراة .





تعليق زيدان على فوز ريال مدريد





المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان،: حققنا فوزا مستحقا، ولكن 3 نقاط لن تغير شيئا، وعلينا الاستمرار، ولا توجد مباراة سهلة في هذا الدوري". وفي أول تعليق له على نتيجة المباراة، قال،: حققنا فوزا مستحقا، ولكن 3 نقاط لن تغير شيئا، وعلينا الاستمرار، ولا توجد مباراة سهلة في هذا الدوري".









وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة: "أمامنا 8 مباريات نهائية فى المسابقة، تصدرنا الليلة لا يغير شيئا، وعلينا الاستمرار ومواصلة تحقيق الفوز".





وعن التحكيم، قال: "الحكام يؤدون واجبهم وهي مهمة صعبة، نحن لا نتحدث عن التحكيم، هذا ما يحدث دائما نحن انتصرنا داخل الملعب، والبعض بإمكانهم الانتصار خارج الملعب، ما يزعجني هو أن القرارات التحكيمية فقط التي تُناقش ، بينما هو انتصار مستحق".







