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أخبار العالم

جنبلاط يدعو إلى تضامن عربي مع مصر في مواجهة تهديدات الأمن القومي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
دعا الزعيم السياسي اللبناني الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، إلى تضامن عربي واسع مع مصر في مواجهة ما تتعرض له من تحديات وتهديدات تتعلق بالإرهاب والأمن المائي من قبل أثيوبيا والملف الليبي.
وقال جنبلاط- في تغريدة له اليوم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الدولة العربية الأم تُحاصر في أمنها المائي والغذائي من قبل الحبشة، والإرهاب في سيناء، وفجأة تطورات الوضع الليبي التي تشكل وضعا معقدا إضافيا، لابد للجامعة العربية من التحرك للتضامن مع مصر لمعالجة هذه التحديات التي تشكل تهديدا للأمن القومي العربي".


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