AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في تطبيق الإجراءات الوقائية على الطلاب.. صور

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:57 ص
وكيل الأزهر: لن نسمح
وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية
Advertisements
محمد شحتة
تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لجان معهد فتيات أرض الجنينة، صباح اليوم الاثنين، فى أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والعلوم الإسلامية، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الفقه.

وحرص وكيل الأزهر على المشاركة في أعمال الامتحانات، ليبعث رسالة إلى الطلاب أن الأزهر بكل قياداته ومسؤوليه في خدمتهم ورعايتهم، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية.

وتفقد غرفة الرعاية الصحية للوقوف على مدى استعدادهم لأي حالة طارئة، كما تفقد الأدوية الموجودة، وحرص على الاستفسار عن السبل المتبعة في حالات ارتفاع درجات الحرارة أو الاشتباه بفيرس كورونا، مشيدًا بجاهزية الزائرين الصحيين وبالتعاون المثمر مع وزارة الصحة والأمن. 

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في تطبيق الإجراءات الوقائية على الطلاب.. صور
وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في تطبيق الإجراءات الوقائية على الطلاب.. صور
وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في تطبيق الإجراءات الوقائية على الطلاب.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل الأزهر: لم نتلق أي اعتذارات عن أداء الامتحانات حتى الآن

وكيل الأزهر: جدول امتحانات هذا العام يتضمن مادة واحدة لكل يوم

محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية في 20 لجنة عامة

غدا.. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية وإجراءات للحد من كوورنا

لمتابعة الإجراءات الوقائية.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في أول أيامها .. صور

محافظ مطروح يتفقد امتحانات الشهادة الأزهرية.. صور

ترشيحاتنا

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

صحيفة سعودية: الرئيس السيسي رسم خطوطا حمراء لا يمكن لجهة إرهابية اجتيازها

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

شاهد.. غناء منة عرفة ومي حلمي لمهرجان "سمرا"

رفض دخول ابنته التمثيل.. أشرف عبد الغفور يحتفل بعيد ميلاده اليوم

حزن ما بعده حزن وقلبي معاك يا حبيبي.. محمد إمام يعزي أوس أوس في وفاة نجله

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

بعد ارتدائها كاش مايوه.. تعرف على زيجات رانيا يوسف ورأيها فى أزواجها

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

أبرزها الصداع.. 4 علامات أن جسمك مليء بالسموم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤكد الشبه الكبير بينها وبين جدتها الأميرة ديانا.. أحدث لقطة لـ شارلوت ابنة كيت ميدلتون

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

بعد صورتها بـ كاش مايوه .. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد