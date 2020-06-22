ماذا أفعل لو خالطت مصاب كورونا.. الصحة السعودية ترد

فيروس كورونا يظل كامنا في جسم الإنسان لمدة 14 يوما لهذا كانت مخالطة المصاب بالفيروس يمثل خطرا شديدا علي الصحة العامة وحياة المواطنين ، ومن ابرز النصائح الدائمة التي تصدر عن السلطات الصحية في كل ربوع العالم هى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية من تناول لكمامات طبية كانت او قماشية بالإضافة الي ضرورة التباعد الجسدي والإجتماعي والمواظبة علي غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار للحماية من الفيروس.
ولكن بعد زيادة أعداد الإصابات في المملكة العربية السعودية في أعقاب تخفيف الإجراءات المُشددة نتيجة لتهاون البعض وعدم الإلتزام بالإجراءات الصحية اللازمة كان لابد من ظهور نصائح وارشادات من مسؤولي القطاع الطبي تتحدث عن ماذا افعل لو خالطت أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد دون ان العلم بإصابته؟
وزارة الصحة السعودية شددت علي ضرورة إتباع الإجراءات اللازمة لكل من خالط مصابا بفيروس كورونا المستجد حيث تمثلت تلك الإجراءات في الالتزام بالحجر المنزلي ، وكذلك تحميل تطبيق " تطمن " وإضافة جميع البيانات، وعدم مخالطة الآخرين لمدة 14 يومًا منذ آخر مخالطة للحالة المؤكدة.
جدير بالذكر ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة قد إرتفع إلى 157612 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 1267 حالة وفاة حتي الأن.
ولكن بعد زيادة أعداد الإصابات في المملكة العربية السعودية في أعقاب تخفيف الإجراءات المُشددة نتيجة لتهاون البعض وعدم الإلتزام بالإجراءات الصحية اللازمة كان لابد من ظهور نصائح وارشادات من مسؤولي القطاع الطبي تتحدث عن ماذا افعل لو خالطت أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد دون ان العلم بإصابته؟
وزارة الصحة السعودية شددت علي ضرورة إتباع الإجراءات اللازمة لكل من خالط مصابا بفيروس كورونا المستجد حيث تمثلت تلك الإجراءات في الالتزام بالحجر المنزلي ، وكذلك تحميل تطبيق " تطمن " وإضافة جميع البيانات، وعدم مخالطة الآخرين لمدة 14 يومًا منذ آخر مخالطة للحالة المؤكدة.
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كما تعد تغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطاس، والالتزام بغسل اليدين بالصابون أو تعقيمهما بالجل الكحولي، مع الإبلاغ حال ظهور أعراض مثل ضيق في التنفس أو سعال أو حرارة عبر التطبيق أو بالاتصال على رقم " 937 " من ابرز الإجراءات التي نصت عليها وزارة الصحة السعودية.
جدير بالذكر ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة قد إرتفع إلى 157612 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 1267 حالة وفاة حتي الأن.