ماذا أفعل لو خالطت مصاب كورونا.. الصحة السعودية ترد

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كما تعد تغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطاس، والالتزام بغسل اليدين بالصابون أو تعقيمهما بالجل الكحولي، مع الإبلاغ حال ظهور أعراض مثل ضيق في التنفس أو سعال أو حرارة عبر التطبيق أو بالاتصال على رقم " 937 " من ابرز الإجراءات التي نصت عليها وزارة الصحة السعودية.