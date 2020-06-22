برلمانية تنتقد تزاحم أولياء الامور أمام المدارس: يعرضون حياة أبنائهم للخطر

انتقدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس، وإصرارهم على الذهاب مع أبنائهم لأداء الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية لهذا العام وضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا والذي سيؤثر بالسلب على صحة وحياة الطلاب.





وأوضحت حسونة، في بيان لها، أن طلاب الثانوية العامة لم يعودوا صغارا ليلازمهم أولياء أمورهم، فهم أصبحوا مقبلين على مرحلة مختلفة من عمرهم ولا بد وأن يعتمدوا على أنفسهم ويدركوا خطورة الموقف الحالي الذي تمر به الدولة المصرية.





وتساءلت عضو مجلس النواب، إلى متى ستظل هذه الثقافة الخاطئة موروثة مع الأجيال القادمة.





وأشارت إلى أن التزاحم سيؤدي إلى كوارث حقيقية لن تطال منها إلا الطلاب، فبدلا من أن يحمي أولياء الأمور أبناءهم سيكونون سببا في إيذائهم وتعريضهم للخطر.