خروج 61 حالة بعد التعافي من كورونا من المستشفيات والمعاهد التعليمية





أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن خروج 25 حالة من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى بنها التعليمي بالقليوبية و 28 حالة من مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة و 8 حالات من مستشفى الاحرار التعليمي.





وصرح أ.د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأنه يوما بعد يوم يقدم أبطال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نموذجا يحتذى به فى تحدى جائحة كورونا المستجد مما يؤكد أصالتهم وتضحياتهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في هذا الظرف الإستثنائى الذي يمر به الوطن وبجهدهم وجهد أبناء الوطن وسواعدهم سوف نعبر هذه المحنة بإذن الله.





وأضاف د. عبدالكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمى بأن المستشفى تعد من أكبر المستشفيات بمحافظة الشرقية وتقدم كافة الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد ونتبع فى ذلك كافة البروتوكولات المعتمدة للوقاية ومكافحة العدوى ونتخذ كافة الإجراءات والإحتياطات للحفاظ على صحة المرضى والطواقم الطبية العاملة ، وتم اليوم خروج ( 8 ) حالات شفاء جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من المستشفى ليرتفع عدد الحالات من مصابي فيروس كورونا المتعافين إلي (26) حالة وأوضح بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفى.





وأفادت د. أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمى بأن اليوم تم تعافى وخروج 25 حالة من المستشفى من مصابى فيروس كورونا المستجد وتوجهوا الى منازلهم لإستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافى ، والمستشفى مستمرة فى تقديم كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابى كورونا بمحافظة القليوبية بالإضافة الى جلسات الغسيل الكلوى وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.



