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أخبار البلد

بالأسماء.. 25 شهيدا من صيادلة الجيش الأبيض

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة،  قائمة شرف شهداء صيادلة مصر في مواجهة فيروس كورونا.

واكد الشيخ في تصريحات لصدي البلد، ان الجيش الأبيض هو البطل الحقيقي في مواجهة جائحة فيروس كورونا،  مضيفا ان عددهم حتي الان وصل الي 25 شهيدا.

وجاءت أسماء صيادلة الجيش الأبيض كالتالي:-

▪د. محمود صبري من الإسكندرية
▪د. مدحت ريشة من الغربية
▪د. محمد علي المقاولين العرب دفعة 2018
▪د. حازم ماهر نبيل من الجيزة
▪د. عز أديب عبد الشهيد من قنا
▪د. محمود كامل من الإسكندرية
▪د. أحمد عبدالستار من الأقصر
▪د. محمد فتحي خليل من الشرقية
▪د. عبير حمدي من الدقهليه
▪د. أحمد الحنفي، صيدلي بعزبة النخل
▪د. احمد جاب الله من القاهره
▪د. نادية عثمان صاحبة صيدلية بمدينة نصر
▪د. محمد سليمان من القاهرة
▪د. أيمن بكر من ديرب نجم الشرقية
▪د. سعيد الفقي أستاذ بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق
▪د. طارق مرتضى من الأقصر
▪د. عبد العزيز صبري صيدلة المنصورة
▪د. مختار جاب الله المحلة الكبري 16/6
▪د عبد الله قايد من بني سويف 17/6
▪د. منتصر علام من كفر الشيخ 17/6
▪د. عبد الرحمن عليوة من قنا 18/6
▪د. أشرف شوقي من أسيوط 18/6
▪د. محمد حمدي شتا من بسيون الغربية 20/6
▪د. محي مصطفي من بني سويف 22/6
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