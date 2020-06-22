لدعم التعليم المصري عن بعد.. أحدث الحلول التكنولوجية لدعم مفهوم الفصول الدراسية الرقمية

وقال أحمد فتحي، مدير شركة "HPE Aruba " أنه على مدى الشهرين الماضيين، وخلال نقاشنا المستمر مع عملائنا في مجال التعليم ، وجدنا أن اغلب التحديات التي تواجههم تتشابه مع تلك التي تواجه العملاء من القطاع التجاري وتتمثل فى كيف نجذب الطلاب مرة أخرى لاستئناف العملية التعليمية بالفصول الدراسية " physical locations " مع مراعاة التباعد الإجتماعي؟ كيف نشجع الطلاب على المشاركة أثناء دورات التعليم الإلكتروني ذات الإطار الزمني الممتد؟ ما الآثار المترتبة على إعداد الخطط التعليمية والتكنولوجية لدعم اتجاهات التعلم الجديدة ؟ حيث تعد هذه التحديات ضاغطة بشدة على الأطراف الذين أعتادوا على العمل بتقنيات تقليدية.

واكد ان الحلول اللاسلكية المتكاملة التي تقدمها " أروبا " تتيح للمؤسسات التعليميه داخل الحرم الجامعي القدرة على البقاء على الاتصال الدائم والأمن بشبكة الانترنت حيث تمتلك حلولنا التكنولوجية الذكية القدرة على اتاحة الخدمة لعدة الاف من المستخدمين ، في نفس الوقت ونفس المكان ، علاوة على انها تتميز بقدرتها الكبيرة علي التكامل والاندماج مع حلول البنية التحتية التكنولوجية المتوفرة لدى كافة مؤسساتنا التعليمية واتاحة تجربة ثرية وموثوقة لتحقيق قفزة نوعية في تطوير العملية التعليمية باستخدام تقنيات الميكنة وتحليل البيانات.





وأضاف: تواجه الأسر والمؤسسات التعليمية على امتداد منطقة الشرق الأوسط حالة من عدم الاستقرار الشديدة، حيث تم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بمعظم البلدان جزئيًا أو كليًا لفترة طويلة لذا صممت " أروبا " مجموعة من الحلول التقنية التى تهدف لمساعدة هذه المؤسسات بالمنطقة على تسريع جهود اعتماد التعلم عن بعد حيث أصبح بمقدور التكنولوجيا دعم أنماط التعلّم الجديدة، إذ تتيح أجهزة الكمبيوتر والأدوات المصممة للتعليم للطلاب عملية تعليمية مرنة من حيث الزمان والمكان ما يعزز وتيرة التعلم، سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه، أو في إطار بيئات متنوعة.





وأوضح فتحي أنه لا يقتصر دور التكنولوجيا على إشراك الطلاب وتحسين نتائج التعلم فحسب، بل إنها تساعد أيضًا في تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للمستقبل حيث تعمل حاليًا، أروبا مع مؤسسات تعليمية في مصر من أجل مشاركة التصورات والاتجاهات الجديدة التي تنشأ لتوفير الخبرات الحديثة من خلال مساعدة هذه المؤسسات على إعادة تشكيل تصوراتها عن مستقبل التعليم ووضع خططها لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا، عن طريق تلبية احتياجاتها الأشد إلحاحًا وتوجيه مجهوداتها لعدة مجالات رئيسية " منها متابعة التباعد الجسدي ، تعقب المخالطين ، الكاميرات الحرارية ومحللات الفيديو من أجل الكشف الحراري ، العمليات اللا تلامسيه ، الوصلات الخارجية عالية السرعة ، مرونة الاتصال عن بعد ، توصيل شبكات SD العريضة بالحلول السحابية المفتوحة ، التقسيم الديناميكي ، إدارة الحلول السحابية الموحدة.





وتابع: "نحن على أعتاب ثورة رقمية فى العملية التعليمية، ستغير كثيرًا من بيئة التعلم ، اذ سنشاهد تحول الفصول الدراسية من كونها بضعة صفوف للمكاتب إلى بيئة مفتوحة تعزز التعاون بين الطلاب والمعلمين والحفاظ على الأمن سواء داخل الفصل الدراسي أو أثناء التعلم عن بعد، فضلًا عن زيادة مشاركة الطلاب وتوفير ربط عالى الأداء يمكن الاعتماد عليه من أجل دعم تطبيقات التعليم عن بعد التي تتطلب نطاق ترددي عريض اذ تدرك شركة "أروبا " هذه المتطلبات؛ وقامت بالفعل بابتكار تقنيات تستهدف هذه التحديات بشكل خاص."





وأشار إلى أنه في ظل تزايد اهمية نماذج التعلم المختلطة " Hybrid Leaning " و" التعلم أون لاين" ذات أهمية استراتيجية للمؤسسات، أصبح وجود الشبكة اللاسلكية " واي فاي " في جميع أنحاء الحرم التعليمي بنفس أهمية الشبكات داخل الفصل المدرسي حيث تدرك " أروبا " ان تطوير البنية التحتية اللاسلكية هى نقطه البدء؛ للمساعدة فى إنشاء فصول دراسية ذكية ودفع عجلة الابتكار، وهى الداعم الأساسي للوصول بخدمات الإنترنت فائق السرعة إلى معظم مستخدمي الاجهزة المحمولة، ما يساعد المؤسسات التعليمية على تقديم خدمات جديدة والتحول تجاه التعلم الإلكتروني وبما يمكن الشبكة من دعم التطبيقات عند الحاجة، بالإضافة للسبورات الذكية، كاميرات انترنت الأشياء (IoT) والأجهزة اللا تلامسية الأخرى.





وقال فتحي إن الشركة تستهدف من خلال الخدمات الاستشارية والحلول التقنية التى تقدمها شركة هيوليت باكارد إنتربرايز للخدمات ، توفير البنية التكنولوجية التحتية اللازمة لتطبيق حلول التعليم الرقمي من خلال تخفيف الضغوط المالية التي تواجه المؤسسات التعليمية عن طريق توفير حلول تمويلية لامتلاك تكنولوجيا المعلومات من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية لتهيئة بيئة تعلّم افتراضية متكاملة، وذلك من خلال توفير كافة الخبرات والأدوات اللازمة لتحقيق هذا التوجّه دون أية تكلفة كما توفر الشركة باقة متنوعة من الخدمات التي تشمل: توفير رأس المال من البنية التحتية القائمة، إرجاء المدفوعات وتوفير التقنيات المستعملة من أجل تخفيف الضغوط على كواهل المؤسسات التعليمية المثقلة، بهدف مساعدتها على الاستعداد للمستقبل.





وأضاف: نولي أولوية قصوى لضمان تقدم الطلاب في مسيرتهم الدراسية خلال هذه الفترة وما بعدها ومن ثمة فات التحول الاضطراري والمفاجئ لتبني نموذج التعلم المختلط " Hybrid Leaning " لن يكون يسيرًا الا انه يمكنه أن يمنح للمؤسسات التعليمية الفرصة للتجربة والإبداع فقد تساعد تجربة المناهج الجديدة والاستفادة من أفضل الممارسات التي ثبت نجاحها على دفع التغييرات الإيجابية واستدامة عملية التعليم عبر الانترنت ، بما في ذلك التجهيزات المتكاملة للمدرسة والجامعة الافتراضية، والتي تتضمن خطط دروس رقمية وتكليفات افتراضية وإثبات الحضور إلكترونيًا وتكليفات إلكترونية.





وأكد أنه في اطار التزام " أروبا " بدعم عملائها وشركائها في مجال التعليم في مصر لجهود الحكومة المصرية من أجل تقليص آثار تعطّل الدراسة حاليًا ، نتيجة انتشار وباء " كوفيد -19 "فأن رسالتنا ترتكز على تعريف المؤسسات التعليمية بدور التكنولوجيا في إتاحة التعلم، وتوفير خبرات أفضل للطلاب للاستمرار في تحقيق التقدم في دراستهم خلال هذه الفترة المضطربة.