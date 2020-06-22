بعد تعافيه من كورونا.. مصطفى درويش يعلن تبرعه بالبلازما

نشر الفنان مصطفى درويش، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي إنستجرام يحكي فيه عن معاناته مع إصابته بفيروس كورونا حتى تم شفاؤه.





وقال مصطفى درويش: "في بداية الأمر كنت أخشى من إعلان إصابتى بفيروس كورونا، خوفًا من عدم إيجاد فرصة عمل بعد ذلك بسبب خوف الأشخاص منه، ولكن قرر القول في نهاية الأمر حتى لا يحمل ذنب أحد، مضيفًا: "الأعراض كانت صداع ومغص وعدم تذوق وارتفاع درجة حرارة.. المرض ده بيتلخص فى 3 حاجات المرض الجسماني، فلازم نحافظ على الفيتامينات والمضادات الحيوية، ولازم تخلي بالك من حراراتك، ثانية العامل النفسي لأن الناس بدأت تخاف من الناس اللي عندها كورونا.. وقبل ما أكتب البوست اللي بقول فيه إن عندي كورونا.. أنا فكرت في الناس اللي حواليا.. لو قولت إن عندى كورونا ممكن ما اشتغلش والناس تخاف مني.. بس قولت حرام أنا لو شيلت ذنب حد هيبقى صعب جدا".





وتابع حديثة بأنه تفاجأ بدعم الجمهور والدعاء له عند إعلانه، بالإضافة إلى حرص أصدقائه على مساندته والوقوف بجانبه في هذه الفترة: "لقيت دعم والناس كلها بتدعيلي وكل الناس بتبعتلي إحنا جنبك وصاحبي جالي البيت.. وأمير صاحبي جابلي طيارة.. وطبعا كنا منعزلين.. بس كان في حد جنبي بيجيبلي أكل.. والحاجات ديه بتفرق جدا.. ولو كنت قعدت الفترة ديه لوحدي كان هيحصلي حاجة".





وحث درويش المتعافين من فيروس كورونا، بالتبرع بالبلازما الخاصة بهم حتى يساهموا في تعافي المصابين داعيًا أن تمر هذه الأزمة على خير، متابعًا: "أنا بقيت سليم من كورونا.. لأن فى ناس بتحبنى من كل حتة سواء أعرفها أو معرفهاش.. ممكن أكون طبطبت على حد فيوم وربنا جبر بخاطري.. فياريت تجبروا بخاطر بعض واقفوا جنب بعض وماتخافوش من حاجة.. ده مش إيدز.. ده برد بس غبى شوية.. وخليك عارف اللي كاتبه ربنا هيكون.. وماحدش يتنمر على التاني".





واختتم بأنه سيذهب للتبرع بالبلازما الخاصة به لمصابي فيروس كورونا في أقرب وقت، وقال: “أنا إن شاء الله أعرف طريقة التبرع بالبلازما.. ومن بكرة هتبرع بيها إن شاء الله.. لأنه عيب ربنا يكرمنا بحاجة ويشفينا ومانقولوش شكرا بتبرعنا ده".