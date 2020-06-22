بـ سيدة البحر.. الشارقة للفنون وحبيبي كولكتيف تختمان سلسلة عروضهما على الإنترنت

تختتم مؤسسة الشارقة للفنون ومنصة حبيبي كولكتيف الرقمية سلسلة عروضهما على الإنترنت، بعرض الفيلم الروائي الطويل «سيدة البحر» للمخرجة السعودية شهد أمين من إنتاج إيمج نيشن أبوظبي. وذلك يوم الجمعة 26 يونيو 2020، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات. وبعد مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية، ستكون هذه المرة الأولى التي ستيم فيها عرض «سيدة البحر» للجمهور مباشرة قبل إطلاقه في صالات السينما لاحقًا خلال العام، وسيتبع العرض جلسة حوارية يشارك فيها كل من مخرجة الفيلم شهد أمين ومؤسسة منصة حبيبي كولكتيف روزين تبوني.





ويتناول «سيدة البحر» عبر مشاهده المصورة بالأبيض والأسود، القضايا النسائية المعاصرة من خلال قصة حياة الفتاة اليافعة القوية، التي تنشأ في قرية فقيرة تعيش على صيد السمك، وتحكمها تقاليد مظلمة، حيث تُجبر كل أسرة على منح الإناث من أطفالهم لمخلوقات بحرية تعيش في المياه المجاورة، وبدورهم يصطاد أهل القرية تلك المخلوقات البحرية.





وبعد أن ينقذها والدها من التضحية بها للمخلوقات الغامضة، تصبح حياة في أعين أهل القرية لعنة لتعيش منبوذة طوال حياتها، ولكن لم تذعن لمصيرها وتناضل ليكون لها شأن داخل القرية، وتظهر على جلد قدم حياة نتوءات جلدية تتحول إلى حراشف مضيئة حين توضع في الماء، وحين تحمل والدة حياة بطفل جديد، يصبح على حياة أن تتبع تقاليد القرية بأن تهب نفسها لتلك المخلوقات، وأن تختار بين أن تصبح واحدة منهن أو تجد طريقة أخرى للهرب.





ووصفت مجلة «ذا هولييود ريبورتر» فيلم «سيدة البحر» بأنه «خرافة واقعية سحرية خالدة تحمل رسالة نسوية معاصرة». عُرض في عدد من المهرجانات، بما في ذلك مهرجان لوس أنجلوس نيو ويف الدولي السينمائي (2019). وحصل على جائزة نادي فيرونا السينمائي في مسابقة أسبوع النقاد، مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 76 (2019)؛ وجائزة سوذرلاند في مهرجان لندن السينمائي، لندن (2019)؛ والتانيت البرونزي في أيام قرطاج السينمائية (2019)؛ وجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف (2019)؛ وأفضل فيلم آسيوي، مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي 30 (2019). كما شارك الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية الجديدة، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2019).





وشهد أمين مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية، ولدت بمدينة جدة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إنتاج الفيديو والدراسات الفنية السينمائية من جامعة ويست لندن، كما تحمل شهادة في كتابة السيناريو. وتضم قائمة أعمالها الفيلمين القصيرين «موسيقانا»، و«نافذة ليلى» الذي عُرض في مهرجان الخليج السينمائي، وفاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان أفلام السعودية، وفيلم «حورية وعين» الذي حقق حضورًا عالميًا وشارك في العديد من المهرجانت الدولية.