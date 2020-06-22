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بين الناس

رغم التحذيرات من الوباء.. زحام شديد أمام صيدلية الإسعاف بشارع رمسيس "فيديو"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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منار نور - عمر خالد
شهدت صيدلية الإسعاف بوسط البلد اليوم الاثنين، تكدس المئات من المواطنين أمامها لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

ورصدت عدسة "صدى البلد" تزاحم المواطنين لشراء الأدوية أمام صيدلية الإسعاف.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال انعقاد الاجتماع على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، مع مراعاة حظر التجمعات الاجتماعية والدينية والمؤتمرات والأحداث الرياضية الكبيرة، وغيرها من المجالات، مع التزام أنشطة التسوق والأنشطة الاجتماعية الأخرى بقواعد صارمة بشأن المسافات الاجتماعية؛ من أجل حماية المواطنين والعاملين في تلك المنشآت.
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