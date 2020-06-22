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محافظات

إيجابية المسحة الثانية بفيروس كورونا لمدير الرعاية بالإسماعيلية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:01 م
الدكتور محمد خالد
الدكتور محمد خالد مدير الرعاية
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انجي هيبة
أجرى الدكتور محمد خالد مدير الرعاية وأحد أبطال الجيش الأبيض في الإسماعيلية، المسحة الثانية، وأثبتت نتائجها ايجابية إصابته بفيروس كورونا.

وخضع مدير الرعاية وأحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي للعزل بمستشفي أبو خليفة للعزل.

وعمل الدكتور محمد خالد في 3 مستشفيات عزل في نفس التوقيت الصدر وأبوخلفية ومستشفى الإسماعيلية العام.


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لقبه زملائه بالطبيب المقاتل يسعى لحل كافة المشكلات، ويتعامل مع الأطباء والتمريض والإداريين على أنه ليس طبيبا مسؤولًا،وإنما أخا وصديقا لهم، يخاف على جميع المرضى كأنهم من أفراد أسرته، ويعمل على تخفيف الضغط النفسي عليهم، والابتسامة لا تفارق وجهه مهما كانت الضغوط التي على عاتقه، كل ما يشغل باله الحالة الصحية للمرضى دائما يقول "لايمكني أن أنام قبل أن اطمئن على كافة المرضى".

ورغم إصابته الا أنه يواصل دعمه للمرضى ويتابع الحالات هاتفيا في عزله، ويعالج من يتواصل معه منزليا ويرشدهم للدواء كما يتابع  معهم إجراءات العزل.
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