متجهة الي الهند .. عبور سفينة ركاب نيرويجية قناة السويس

شهدت قناة السويس عبور سفينة الركاب النرويجية Norwegian Escape التابعة لشركة Norwegian Cruise Line المجرى الملاحي للقناة.





وقالت مصادر ملاحية ان السفينة قادمة من ايطاليا متجهة الي الهند.





وصاحب سفينة الركاب ٣ قاطرات ارشاد تابعة لهيئة قناة السويس، خلال رحلتها بمجري القناة الملاحي.









وشدد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على اتخاذ الهيئة لكافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تكفل انتظام حركة الملاحة بالقناة والحفاط على سلامة العاملين ممن يتعاملون عن قرب مع السفن العابرة.





كما جدد التحية لمرشدي الهيئة ورجال إدارة التحركات وكافة العاملين بالهيئة على تفانيهم في العمل وأدائهم لعملهم في كافة الظروف بوطنية خالصة وكفاءة غير مسبوقة.