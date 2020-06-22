شريف رمزي: الختان جريمة بكل المقاييس
الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:08 م
شريف رمزي
دعم الفنان شريف رمزي، الفتيات بسبب ظاهرة الختان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .
ونشر شريف رمزي صورة له وعلق قائلا: "الختان جريمة بكل المقاييس ..لا للختان".
اقرأ أيضا:
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالتالي:
- فخوره بيك
- برافو عليك يا شريف
- كلنا معاك
وكانت آخر مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.
ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم "2020"، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.