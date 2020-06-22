لا كرامة ولا شرعية.. خالد صلاح: نموذج السلطة الخائنة انهار فى العراق.. وسيسقط فى ليبيا

‏علق الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير موقع اليوم السابع علي أزمة ليبيا





وكتب خالد صلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا : " أي كرامة وطنية وأي شرعية شعبية ‏للقيادات التى تسيطر على السلطة عبر الاستقواء بقوات أجنبية "









‏وتابع خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع : " سقط هذا النموذج فى العراق . وسيسقط فى ليبيا لا يمكن أن تصبح الخيانة مجرد وجهة نظر أو وسيلة للحسم السياسي . الخيانة هي الخيانة . وشعب ليبيا سحق الخونة عبر التاريخ وسيسحقهم اليوم من جديد "









ومنذ ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه فى مطروح ، بشأن الموقف المصري من ليبيا والذي تحدث فيه للمرة الأولى عن استعداد الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري، توالى الدعم والإشادة الدوليين لموقف القاهرة، وخاصة من الداخل الليبي.

