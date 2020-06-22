الاتحاد الأوروبي: لسنا طرفا في ليبيا ولا الأكثر تأثيرا

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أنه ليس جزءا من الصراع الدائر في ليبيا وإنما يسعى للحل.





وفي تصريحات لقناة "العربية"، ناشد الاتحاد الأوروبي كل الأطراف احترام القانون الدولي في ليبيا.





وأضاف الاتحاد الأوروبي أن داعمو الأطراف الليبية يتحملون مسؤولية وقف العنف في البلاد، ووقف إطلاق النار. "لسنا الأكثر تأثيرا في ليبيا وإنما أطراف أخرى".





وشدد الاتحاد الأوروبي على أن إطار برلين مهم للغاية للوصول إلى حل سياسي في ليبيا.





وتابع أن الشعب الليبي يواصل دفع ثمن الفشل في التوصل إلى حل، وأن الحل لن يتحقق بلوم كل طرف للآخر.



