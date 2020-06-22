محافظ الفيوم يشدد على صرف حقيبة العلاج للحالات الإيجابية بكورونا

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مديري الادارات الصحية، ومسئولي الترصد والأوبئة، ومساعدي مديري الادارات الصحية للطب الوقائي بجميع مراكز المحافظة، لمتابعة خطط التصدي لفيروس كورونا المستجد، وإجراءات التعامل مع البؤر النشطة، وحالات العزل المنزلي، وكذا متابعة مبادرة ١٠٠ مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم.









وجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية ومسئولي الطب الوقائي، لإعداد تقرير عاجل حول البؤر النشطة للإصابة بكورونا بجميع مراكز وقرى المحافظة، وكيفية التعامل معها، وحالات العزل المنزلي للمصابين بالفيروس، وإجراءات وآليات صرف الأدوية للمصابين، وكيفية متابعة المخالطين، وكذا متابعة التخلص الآمن من نفايات المصابين المعزولين في منازلهم.





كما وجه محافظ الفيوم، بالمتابعة الدورية ومراجعة الإجراءات والاشتراطات الصحية بالأماكن التى تم تحديدها للعزل الجماعي للمصابين بكورونا بعدد من القرى والمراكز، بهدف التيسير على المصابين، وتوفير أماكن مناسبة للعزل بعيدًا عن الاختلاط بالأبناء داخل المنازل، مشددًا على جميع الإدارات الصحية بمتابعة صرف حقيبة العلاج للحالات الإيجابية بفيروس كورونا المعزولة منزليًا.





ولفت محافظ الفيوم الى أهمية التوعية المستمرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى التصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بجميع المواقع والمنشآت.