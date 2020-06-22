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أخبار البلد

الصحة تنصح بتناول الفيتامينات الطبيعية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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محمد غالي

أقبل كثير من الناس على تناول المكملات الغذائية بهدف الحصول على الفيتامينات التي تحتاجها أجسامهم، فما الفرق بين فيتامينات المكملات الغذائية والفيتامينات الطبيعية.. وأيهما أكثر نفعا؟.


أعلنت وزارة الصحة، من خلال الدكتورة هبة حسين، أخصائي الصحة العامة والتغذية، ان الفيتامينات الطبيعية في الطعام أفضل من الكبسولات والفيتامينات الطبية.


ونصحت وزارة الصحة، بتناول الفيتامينات الطبيعية الموجودة في الخضروات والفواكه مثل (الفراولة والبرتقال والجوافة وغيرها).


وأضافت الوزارة، انه يجب أن تحتوي نصف الوجبات (-إفطار- غداء - عشاء) على خضروات، مع استبدال الحلويات بالفواكه، عن طريق عمل سلطة أو عصائر طازجة.
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