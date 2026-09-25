شقيقة محمد صلاح تثير الجدل عبر إنستجرام.. ماذا قالت؟

وجهت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي رسالة غامضة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت رباب صلاح : تهذبك التجارب حتى يقل فيك الكلام ويهدأ فيك الاندفاع وتستغنى عن أشياء كنت تحسبها ركنا من أركان الحياة".



على الجانب الاخر كانت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، احتفلت بمولود شقيقها الجديد، بعد إعلان أرطغرل دوغان، رئيس النادي التركي، أن اللاعب رُزق بمولود ذكر، لينضم إلى أسرته التي تضم ابنتيه مكة وكيان.

وكتبت رباب صلاح عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معربة عن سعادتها بالمولود الجديد: «حبيب قلب عمتو.. نور الدنيا ليل محمد صلاح».