جهاز مرفق الكهرباء يستجيب لشكوى مواطن ويلغى فاتورة خاطئة

تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، شكوى من مشترك يتضرر فيها من قيام مسئولي شركة توزيع الكهرباء التابع لها بإصدار فواتير الاستهلاك بقراءة غير مطابقة للقراءة الفعلية للعداد.
وبدراسة وبحث شكوى المشترك مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها تبين أنه تم عمل معاينة للعداد على الطبيعة وعمل تقرير فحص ظاهري للتأكد من سلامه العداد والقراءة الصحيحية على الطبيعة وتبين أن القراءة بالعداد على الطبيعة بتاريخ 15/3/2020 هي 23734 ك.و.س.
كما تبين أن أخر قراءة صادرة له بدورة 3/2020 هي 26627 ك.و.س بفارق 2893 ك.و.س لصالح المشترك.
وتقرر تصحيح الوضع وإلغاء فاتورة دورة 3/2020 الصادرة بمبلغ 345.50 جنيه متضمنة قسط بمبلغ 41.22 جنيه كما تم عمل دفعه مقدمة له بمبلغ 1412 جنيه قيمة باقي الكمية المحاسب عليها بالزياة من قبله وجاري شحنها على دورة 4/2020 مع تعديل القراءة بدورة 4/2020 على القراءة الفعلية بالعداد وهي 23734 ك.و.س