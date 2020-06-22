جهاز مرفق الكهرباء يستجيب لشكوى مواطن ويلغى فاتورة خاطئة

تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، شكوى من مشترك يتضرر فيها من قيام مسئولي شركة توزيع الكهرباء التابع لها بإصدار فواتير الاستهلاك بقراءة غير مطابقة للقراءة الفعلية للعداد.





وبدراسة وبحث شكوى المشترك مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها تبين أنه تم عمل معاينة للعداد على الطبيعة وعمل تقرير فحص ظاهري للتأكد من سلامه العداد والقراءة الصحيحية على الطبيعة وتبين أن القراءة بالعداد على الطبيعة بتاريخ 15/3/2020 هي 23734 ك.و.س.





كما تبين أن أخر قراءة صادرة له بدورة 3/2020 هي 26627 ك.و.س بفارق 2893 ك.و.س لصالح المشترك.



