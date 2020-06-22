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50 ألف منحة تدريبية.. رئيس الأكاديمية العربية للعلوم يكشف تفاصيل مسابقة ريادة الأعمال للشباب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية  العربية للعلوم والنقل البحري، إنه في ظل جائحة فيروس كورونا نبحث أفضل الطرق لإجراء الامتحانات في الجامعات.

وأضاف  إسماعيل عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  أعداد الطلاب في الاكاديمية بسيط وستكون الامتحانات أون لاين .

وتابع إسماعيل عبد الغفار:"  تم تاجيل امتحانات العملي لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا ".

وأكمل إسماعيل عبد الغفار تعليقا على إطلاق أكبر  مسابقة لريادة الأعمال لطلاب الجامعات:"  نرغب في تشجيع الشباب على مفهوم ريادة الأعمال، مضيفا:" بعض الشركات بدأت في تخفيض رواتب بعض العاملين ومن الضروري تشجيع الشباب على ريادة الأعمال ".

 وقال إسماعيل عبد الغفار :"  نعلم الطالب كيفية صياغة أفكار المشاريع والتعرف على احتياجات الأسواق ، وسيتم إنشاء منصة إلكترونية لهذا الغرض والبدء في توفير دورات للشباب  للحصول على  الدورات ولدينا 50 ألف منحة تدريبية مجانية بشكل كامل ".

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