المصريين الأحرار وتنسيقية الشباب يدعمان "صحة" أسيوط

قام حزب المصريين الأحرار بأسيوط بالتعاون مع تنسيقية الشباب بدعم صحة اسيوط، حيث تم تقديم قافلة مواد غذائية عبارة ٢ طن مواد غذائية وبعض المطهرات لتوزيعها على مستشفيات العزل والمدينة الجامعية بأسيوط.





يأتي ذلك بناء على توجيهات وتكليفات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف النائب جمال عباس أمين أسيوط ، وقيادة محمد أبوعين أمين شباب المصريين الأحرار بأسيوط وعلي شوقى عضو الهيئة العليا للحزب وإيمان طلعت ممثلة التنسيقية، حيث حضر الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أسامة حجازى الطب الوقائى وبعض قيادات المديرية.





وقال محمد أبوعين ، إننا نعمل على قدم وساق منذ بداية الأزمة بكل الإمكانيات على توفير سبل الدعم لخدمة الوطن والمواطن ونطالب الجميع بمساعدة الدولة والوقوف بجانبها لأنه واجب وطني على كل مؤسسات الدولة حتى نخرج من هذه الجائحة بأمن وسلام.