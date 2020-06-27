فيديوجراف.. كيف تصبح شبابا بعد سن الـ 50

يحتاج الرجل للعناية بمظهره العام خاصة في فصل الصيف فلا تقتصر العناية على المشاهير ولتصبح متألقا يجب فهم كيفية العناية بالذات.
اختر ما يناسب بشرتك من منتجات للحماية من الاسمرار والشمس والرؤوس السوداء، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية والمنتجات التي تخلصك من مشاكل البشرة.
اقرا ايضا
راقب نفسك.. علامات تحدث للمريض قبل غيبوبة السكر..شاهد
كسرة القلب حقيقة أم خيال؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح كيفية الاهتمام الرجال بأنفسهم كالمشاهير .............
اختر ما يناسب بشرتك من منتجات للحماية من الاسمرار والشمس والرؤوس السوداء، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية والمنتجات التي تخلصك من مشاكل البشرة.
اقرا ايضا
راقب نفسك.. علامات تحدث للمريض قبل غيبوبة السكر..شاهد
كسرة القلب حقيقة أم خيال؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح كيفية الاهتمام الرجال بأنفسهم كالمشاهير .............