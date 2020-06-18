كسرة القلب حقيقة أم خيال؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة





وأوضح جمال شعبان خلال لقائه في برنامج عيادة Ten المذاع على قناة ten، أن الحالة النفسية السيئة تسبب مياهًا بيضاء على العين، وتدمر القلب، وتضعف جهاز المناعة وتسبب الجلطات بمختلف أنواعها، كذلك ترتبط بمشاكل الحمل عند النساء.





وعن تأثير الحزن والنفسية السيئة على القلب، أكد الدكتور جمال شعبان أن العلماء اكتشفوا وجود متلازمة القلوب المنكسرة أو المحطمة، أو اعتلال عضلة القلب نتيجة الضغوط النفسية والعصبية.





وأكد أن الضغوط النفسية وخاصة النساء اللاتي تتعرض لأزمة قلبية حادة يتم تشخيصها في البداية جلطة في الشريان التاجي، وبعد الفحوصات يثبت وجود انكسار في البطين الأيسر نتيجة الحزن والضغط النفسي.

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن الحالة النفسية المستقرة لها علاقة قوية بجهاز المناعة وقدرته على مكافحة الأمراض وخاصة فيروس كورونا المنتشر حاليًا.