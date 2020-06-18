AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يعزز صحة القلب.. فوائد غير متوقعة وراء التبرع بالدم على صحة الرجال

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:16 م
فوائد التبرع بالدم
فوائد التبرع بالدم
Advertisements
نهى هجرس
تؤكد منظمة الصحة العالمية على أهمية التبرع بالدم ، مشيرة إلى أن التبرع الواحد يمكن أن ينقذ ما يصل إلى ثلاثة أرواح، بصرف النظر عن استخدامه كدم كامل ، يمكن أيضًا فصله إلى مكونات مختلفة - خلايا الدم الحمراء ، أو الصفائح الدموية أو البلازما ، وما إلى ذلك واستخدامها لعلاج العديد من الأمراض، وخاصة فيروس كورونا فى الوقت الحالى.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليك أهم فوائد التبرع بالدم على الصحة، وتساعد منتجات الدم وعمليات نقل الدم في إنقاذ ملايين الأرواح كل عام ويمكن أن تساعد المرضى الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم، كما تشير التقارير إلى أن الآلاف من الناس يحتاجون كل يوم إلى الدم ومنتجات الدم المتبرع بها للبقاء على قيد الحياة وبصحة جيدة.

- يعزز صحة القلب 
يساعد التبرع بالدم في الحفاظ على مستويات الحديد ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويساعد أيضًا في الحفاظ على إيقاعات القلب، وذلك عن طريق الحفاظ على مستويات الحديد تحت السيطرة ، يساعد التبرع بالدم على تقليل خطر الإصابة بـ أمراض القلب أيضًا  .


- يقلل من خطر تلف الكبد 
عندما يزيد مستوى الحديد في جسمك ، فإنه يزيد من خطر فشل الكبد وتلف البنكرياس ، وبالتالي ، فإن التبرع بالدم يساعد في التخلص من الحديد الزائد ؛ وهذا بدوره يساعد على تقليل مخاطر تلف الكبد والبنكرياس.

- يدير ضغط الدم 
إحدى الفوائد الحاسمة الأخرى للتبرع بالدم هو تأثيره على التحكم في مستويات ضغط الدم المرتفع ، فعند التبرع بالدم ، يكون حجم الدم متوازنًا ، وبالتالي يمنع زيادة ضغط الدم  لذا ، فإن القلب السليم جيد للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

- يحفز إنتاج خلايا الدم 
إحدى الفوائد الصحية المركزية الأخرى للتبرع بالدم هي أنه يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم الجديدة ، التي تعوض فقدان الدم وبالتالي تساعد في الحفاظ على صحتك العامة ورفاهيتك  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأصحاب الدايت.. تناول حفنة من الزبيب يوميا لهذا السبب

يعزز صحة القلب ويحمى من السرطان .. فوائد لا تحصى للكرنب الأحمر

يحميك من مرض خطير.. 10 فوائد لن تصدقها لـ بيض السمان

ماذا يحدث لجمسك اذا تناولت الترمس في العيد

لـ الشعر والبشرة والصحة.. 5 فوائد مذهلة لتناول 3 حبات من البندق يوميًا

عميد زراعة عين شمس: فوائد مذهلة لزيت النخيل الأحمر لمرضى القلب

ترشيحاتنا

تفاصيل تحريرهم.. محافظ مطروح: وصلنا إلى المصريين المحتجزين بليبيا في أقل من 48 ساعة..فيديو

أسرع من المسحة.. الأشعة المقطعية إحدى طرق اكتشاف كورونا

بالجلد الأسود.. نادية الجندى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بخفة دم وتلقائية.. فيديوهات جعلت ماما سناء حديث السوشيال ميديا

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

AdvertisementS

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

مع مراسلى الصحف الأجنبية.. وزيرا السياحة والطيران يصلان مطار الغردقة لتفقد الإجراءات الاحترازية

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

الرئيس يجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثلث المهرجانات الشعبية.. أشهر سيارات شاكوش وكمال وحمو بيكا

برفقة كلب أسود .. رحاب الجمل تتألق في إطلالة كاجوال

يعزز صحة القلب.. فوائد غير متوقعة وراء التبرع بالدم على صحة الرجال