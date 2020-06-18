يعزز صحة القلب.. فوائد غير متوقعة وراء التبرع بالدم على صحة الرجال

تؤكد منظمة الصحة العالمية على أهمية التبرع بالدم ، مشيرة إلى أن التبرع الواحد يمكن أن ينقذ ما يصل إلى ثلاثة أرواح، بصرف النظر عن استخدامه كدم كامل ، يمكن أيضًا فصله إلى مكونات مختلفة - خلايا الدم الحمراء ، أو الصفائح الدموية أو البلازما ، وما إلى ذلك واستخدامها لعلاج العديد من الأمراض، وخاصة فيروس كورونا فى الوقت الحالى.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليك أهم فوائد التبرع بالدم على الصحة، وتساعد منتجات الدم وعمليات نقل الدم في إنقاذ ملايين الأرواح كل عام ويمكن أن تساعد المرضى الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم، كما تشير التقارير إلى أن الآلاف من الناس يحتاجون كل يوم إلى الدم ومنتجات الدم المتبرع بها للبقاء على قيد الحياة وبصحة جيدة.
- يعزز صحة القلب
يساعد التبرع بالدم في الحفاظ على مستويات الحديد ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويساعد أيضًا في الحفاظ على إيقاعات القلب، وذلك عن طريق الحفاظ على مستويات الحديد تحت السيطرة ، يساعد التبرع بالدم على تقليل خطر الإصابة بـ أمراض القلب أيضًا .
- يقلل من خطر تلف الكبد
عندما يزيد مستوى الحديد في جسمك ، فإنه يزيد من خطر فشل الكبد وتلف البنكرياس ، وبالتالي ، فإن التبرع بالدم يساعد في التخلص من الحديد الزائد ؛ وهذا بدوره يساعد على تقليل مخاطر تلف الكبد والبنكرياس.
- يدير ضغط الدم
إحدى الفوائد الحاسمة الأخرى للتبرع بالدم هو تأثيره على التحكم في مستويات ضغط الدم المرتفع ، فعند التبرع بالدم ، يكون حجم الدم متوازنًا ، وبالتالي يمنع زيادة ضغط الدم لذا ، فإن القلب السليم جيد للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
- يحفز إنتاج خلايا الدم
إحدى الفوائد الصحية المركزية الأخرى للتبرع بالدم هي أنه يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم الجديدة ، التي تعوض فقدان الدم وبالتالي تساعد في الحفاظ على صحتك العامة ورفاهيتك .