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مرأة

8 أعراض غير متوقعة لـ ارتفاع ضغط الدم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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آلاء حسن
ارتفاع ضغط الدم بشكل عام هو حالة صامتة لن يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض وقد يستغرق الأمر سنوات حتى تصبح الأعراض واضحة يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد ما يلي وفقا لموقع healthline :

الصداع

ضيق في التنفس

نزيف الأنف

تدفق مائى

دوخة

ألم صدر

تغييرات بصرية

الدم في البول


وأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم هو الحصول على قراءات ضغط الدم بانتظام ويأخذ معظم مكاتب الأطباء قراءة ضغط الدم في كل موعد.

واذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب أو لديك عوامل خطر لتطوير الحالة ، فقد يوصي طبيبك بفحص ضغط الدم مرتين في السنة وهذا يساعدك أنت وطبيبك على البقاء على اطلاع على أي مشاكل محتملة قبل أن تصبح مشكلة

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