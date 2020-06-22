AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سميرة سعيد تنشر فيديو نادرا لأغنية واحشنى حقيقى.. والجمهور: أغاني الزمن الجميل

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:49 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" فيديو من إحدى حفلاتها فى الماضى.

وكتبت سميرة سعيد " واحشني حقيقي.. واحشني بصحيح...وزاد اشتياقي وفاض الحنين..".

نال الفيديو اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

فن زمان واحلى أغاني الزمن الجميل

جمال الزمن الجميل 

انتي حلوه حقيقي حلوه بصحيح

اقرا ايضا :

يذكر أن الديفا سميرة سعيد انتهت من تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوي"، بمدينة الجونة حيث صورت مشاهدها، والتي من المقرر أن تضاف إلى باقي العمل، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجارى وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سميرة سعيد ترقص مع نجلها شادي في كواليس تصوير أوبريت أنت أقوى

تامر حسني يروج لأوبريت "أنت أقوى" لدعم الأطباء

اليوم.. انطلاق عرض أوبريت أنت أقوى.. اعرف التفاصيل

نجوم الفن يدعمون متضرري كورونا بـ أوبريت أنت اقوى

شاهد.. أحدث جلسة تصوير للمطربة سميرة سعيد بالجونة

كارول سماحة تكشف سر مشاركتها في أوبريت أنت أقوى

ترشيحاتنا

وزير الري السابق حسام مغازي لـ صدى البلد: 3 خيارات أمام مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة

أحمد مجاهد: استكمال الدوري الممتاز ليس قرار دولة.. وهذا الدليل

حلا شيحة تتألق بلوك شبابي في أحدث ظهور

بـ مذكرة لرئيس الوزراء ..الأعلى للإعلام يشكو أسامة هيكل لـ الحكومة

أخبار الرياضة| نجم يد الزمالك يتعرض لحادث.. بوادر أزمة مع فايلر .. الأهلي يعلن نتيجة فحوصات كورونا للاعبيه.. سبب غياب محمد صلاح عن ليفربول

دروس مرتضى منصور .. الزمالك يحسم موقفه من مسابقة كرة اليد

AdvertisementS

الصحة العالمية تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا

الوفاة طبيعية.. أول تعليق من الفنان أوس أوس بعد وفاة نجله | شاهد

تجنبت ذكر ملء الخزان في يوليو .. إثيوبيا تقدم مذكرة لمجلس الأمن ردا على شكوى مصر بخصوص سد النهضة

شقيقة اوس اوس:ابن شقيقي لم يسقط من البلكونة..بلاش أخبار مفبركة

منحلة أخلاقيا وتدعم العنصرية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

سقط أرضا أم من البلكونة.. كيف توفي رضيع الفنان أوس أوس

وفاة مدير مستشفى خاص فى بنها بفيروس كورونا

بـ مذكرة لرئيس الوزراء ..الأعلى للإعلام يشكو أسامة هيكل لـ الحكومة

"كل شيء قسمة ونصيب" جملة شوهت وجه ندى .. خطيبها ألقى عليها "مية نار" بعد فسخ الخطبة

اخبار الفن .. سبب وفاة ابن اوس اوس.. واعتزال داليا إبراهيم وإنجى خطاب.. وكاش مايوه رانيا يوسف يثير الجدل

السودان يكذب تصريحات وزير خارجية إثيوبيا بخصوص اتفاق ملء سد النهضة

الحكومة توافق على استكمال مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة بأخرى تعمل بالغاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

تهددك بكورونا.. 10 أعراض تكشف الأنيميا