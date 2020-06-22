سميرة سعيد تنشر فيديو نادرا لأغنية واحشنى حقيقى.. والجمهور: أغاني الزمن الجميل

نشرت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" فيديو من إحدى حفلاتها فى الماضى.
وكتبت سميرة سعيد " واحشني حقيقي.. واحشني بصحيح...وزاد اشتياقي وفاض الحنين..".
نال الفيديو اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
فن زمان واحلى أغاني الزمن الجميل
جمال الزمن الجميل
انتي حلوه حقيقي حلوه بصحيح
اقرا ايضا :
يذكر أن الديفا سميرة سعيد انتهت من تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوي"، بمدينة الجونة حيث صورت مشاهدها، والتي من المقرر أن تضاف إلى باقي العمل، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجارى وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.
تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.