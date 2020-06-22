جنايات الإسكندرية تقضي بالإعدام لمتهم عراقي قتل سيدة وطفلها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء، بالإعدام غيابيا لمتهم عراقي الجنسية لاتهامه بقتل ربة منزل وطفلها، بعد أخد رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدامه.





صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد علي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أشرف محمد الجميل والمستشار عبد السلام نبية عبد السلام وسكرتير الجنايات إيهاب بديع.





تعود أحداث القضية لسنة 2019 عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بالعثور علي جثة ربة منزل ونجلها بمحل سكنهما بدائرة القسم.





وكشفت التحريات أن المتهم عراقي الجنسية حيث أكانت تربطه علاقة خطوبة بالمجني عليها ربة منزل، وعندما أرادت إنهاء العلاقة، قرر الانتقام منها مستخدما سلاحا أبيض (سكين) وطعنها عدة طعنات، وعند مشاهدة نجلها للواقعة، قام المتهم بطعنه واستولى علي المشغولات الذهبية وهاتفين محمولين وفر هاربا.



