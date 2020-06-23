فيديوجراف.. 8 عوامل تسرع وفاة مصابي كورونا

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تزداد أعداد الإصابة بفيروس كورونا وزادت نسبة الوفيات مصابي كورونا في الفترة الأخيرة، وكشف دكتور سامح أحمد أستاذ مساعد أمراض الباطنة والقلب عن أبرز العوامل المرتبطة بوفاة مصابي كورونا.بعد أجراء دراسة على ٢٠١٨ مريضًا أكدت على بعض العوامل التي تزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا وكان التدخين كان من أبرز تلك العوامل.ولمزيد من المعلومات شاهد فيديوجراف يكشف العوامل التي تسرّع وفاة مصابي كورونا .........