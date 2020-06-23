لتٱهيل الطلاب لسوق العمل..تطبيقية حلوان تنظم ندوات بنظام أون لاين

تقدم كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان سلسلة من الندوات أونلاين، لتأهيل الطلاب لسوق العمل وربطهم بمجريات التصميم والصناعة .





تقدم هذه الندوات ضمن مبادرة "معاك لسوق العمل.. من البيت"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.





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حيث نظم قسم الإعلان هذه الندوات بنظام الاون لاين ، وتسجيلها وعلى مواقع التواصل الاجتماعى للطلاب.





وتتناول هذه الندوات المزج بين العمل والدراسة وهو ما يكسب المهارة في ارتياد سوق العمل، واكتساب الخبرات المتنوعة التي تساهم فى صقل الموهبة والقدرة على مواصلة العمل بنجاح، حيث أن الخبرات تكسب المصمم مهارة فن الإقناع.





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كما تقدم الندوات عدة نصائح للطلاب تمثلت فى بحث الطالب عن نقاط القوة والضعف أثناء فترة الدراسة لكى يتمكن من تنمية هذه المهارات والحصول على فرص عمل مناسبة، على أن يحدد المجال المفضل له أثناء الدراسة لكى يمارسه فى سوق العمل.





ويشرف على مبادرة معاك لسوق العمل .. من البيت، الدكتورة سلوى محمود رئيس قسم الإعلان، والدكتورة عطيات الجابري الأستاذ بالقسم.





كما تهدف المبادرة إلى تفعيل العلاقة ما بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة مصنفة من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول آليات التعامل الواقعي في السوق بمجالات التخصص ورسم الأمل وسبل النجاح.