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رياضة

اللحظات الأخيرة في حياة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:54 م
احمد راضي
احمد راضي
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ياسمين تيسير
أسطورة كرة القدم العراقية الكابتن أحمد راضي الذي يعد أحد أبرز وأفضل علامات الكرة العراقية والذي سجل هدف المنتخب الوحيد في كأس العالم 1986 أمام بلجيكا، حيث رحل بشكل مفاجىء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد على الرغم من كون حالته كانت مستقرة. 

وأحرز أحمد راضي مع المنتخب العراقي العديد من الأهداف الرائعة حيث خاض 121 مباراة سجل خلالها 62 هدفا في جميع المباريات الرسمية. 


وتوج ساحر الكرة العراقية بـ العديد من الألقاب والبطولات المحلية داخل بلاده، حيث حصد لقب الدوري 5 مرات مع فرق الزوراء والرشيد كما توج بلقب كأس العراق 7 مرات، أما على مستوى البطولات الخارجية، توج راضي بـ دوري أبطال العرب 3 مرات، مع فريق الرشيد وكذلك وصيف دوري أبطال آسيا 1988.

وتأهل أحمد راضي مع المنتخب لـ الاولمبياد موسمي 1984 و1988كما توج  مرتين ببطولة الخليج العربي وكأس العرب.

ولعل وفاة نجم الكرة العراقية جاءت مفاجئة على الرغم من إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 13 يونيو 2020، حيث كان يعاني من ضيق تنفس وبعض الأعراض الأخرى، حيث تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج وتحسنت حالته  وغادر المشفى، إلا أن حالته ساءت مرة أخرى ونقل للمستشفى.

وأكد الطبيب المعالج له أن نسبة الأكسجين كانت جيدة بنسبه 90-94 % وكانت يوم الجمعة 100%، مشددا أنه طلب منه عدم خلع القناع الذي يمده بالأكسيجن ولكنه توجه الي دورة المياه فقام بخلعه ليتأخر بداخل دورة المياه، ليضطروا للدخول ليفاجئوا به فاقدا للوعي ومستندا على الحائط، حيث حاول الأطباء إسعافه، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. 

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