استبدال السيارات التي مضى عليها 20 عاما.. نائب يوضح مزايا مركبات الغاز الطبيعي

أكد النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بـ مجلس النواب، أهمية مشروع استبدال السيارات القديمة التي مضى عليها 20 عامًا وتعمل بالسولار، بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.
وقال النائب فوزي فتى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الحكومة تأخرت في تنفيذ مشروع استبدال السيارات المتهالكة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع من الناحية الاقتصادية سواء لمالك السيارة أو الحكومة.
وأضاف أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن السيارات القديمة تستهلك وقودا أكثر وتحتاج إلى تكلفة عالية، في حين أن سيارات الغاز الطبيعي أقل تكلفة، كما أنها لا تعدر مصدر لتلوث الهواء على العكس من السيارات القديمة، فضلًا عن العطل المتكرر الذي يصاحب الأخيرة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع استبدال السيارات القديمة أمر يحتاج إلى تفاعل وإيجابية من جانب المواطنين، وعدم الانتظار إلى موعد تجديد الرخصة.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بعقد اجتماع يُخصص لمناقشة كافة التفاصيل النهائية للمشروع، بما في ذلك مشروع استبدال المركبات التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا وتعمل بالسولار بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعيّ، أو بالدورة المزدوجة غاز/ بنزين.