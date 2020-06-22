AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

استبدال السيارات التي مضى عليها 20 عاما.. نائب يوضح مزايا مركبات الغاز الطبيعي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:24 م
سيارات تعمل بالغاز
سيارات تعمل بالغاز الطبيعي
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بـ مجلس النواب، أهمية مشروع استبدال السيارات القديمة التي مضى عليها 20 عامًا وتعمل بالسولار، بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال النائب فوزي فتى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الحكومة تأخرت في تنفيذ مشروع استبدال السيارات المتهالكة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع من الناحية الاقتصادية سواء لمالك السيارة أو الحكومة.


وأضاف أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن السيارات القديمة تستهلك وقودا أكثر وتحتاج إلى تكلفة عالية، في حين أن سيارات الغاز الطبيعي أقل تكلفة، كما أنها لا تعدر مصدر لتلوث الهواء على العكس من السيارات القديمة، فضلًا عن العطل المتكرر الذي يصاحب الأخيرة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع استبدال السيارات القديمة أمر يحتاج إلى تفاعل وإيجابية من جانب المواطنين، وعدم الانتظار إلى موعد تجديد الرخصة.
 
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بعقد اجتماع يُخصص لمناقشة كافة التفاصيل النهائية للمشروع، بما في ذلك مشروع استبدال المركبات التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا وتعمل بالسولار بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعيّ، أو بالدورة المزدوجة غاز/ بنزين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسعر خاص.. تحويل سيارات تويوتا للعمل بالغاز الطبيعي

اللجنة الوزارية توافق على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

الحكومة توافق على استكمال مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة بأخرى تعمل بالغاز

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا: معدل الإصابات في مصر مرتفع ونسعى للوصول إلى صفر إصابة في سبتمبر

يقلل انتشار الفيروس ..اكتشاف فوائد مذهلة لـ العرقسوس لمرضى كورونا

ماكرون: قلق مصر من التدخل التركي في ليبيا مشروع

ربنا يخليكي لينا يا ميما .. أحدث ظهور لـ خالد عليش بصحبة ابنته

السعودية تعلن أداء الحج بأعداد محدودة من المقيمين داخل المملكة

وزير الري السابق حسام مغازي لـ صدى البلد: 3 خيارات أمام مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الناعم.. وفاء عامر بإطلالة تكشف رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بعد صورتها الجريئة .. 20 إطلالة لـ رانيا يوسف تبرز أنوثتها

بـ الجينز المطرز .. ريا أبي راشد بإطلالة جديدة تكشف خسارتها للوزن