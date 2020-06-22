البنك الزراعي: صرف إعانة العمالة غير المنتظمة لـ 250 ألف عميل في يومين

أعلن الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، عن نجاح البنك في صرف إعانات الدفعة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة على مدار يومين بدأت أمس الأحد وحتي اليوم، لصالح" 250 ألف عميل".
وقال " جمعة" في تصريحات له اليوم، إن البنك مستمر على مدار 5 أيام بدأت من السبت الماضي وحتي الخميس المقبل في صرف اعانات الدولة للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، علي البطاقات الإئتمانية ATM لصالح هؤلاء العملاء ، عبر بطاقات ميزة والتي سبق توزيعها مجانا خلال عمليات صرف الدفعة الأولي من تلك المستحقات.
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وأوضح " جمعة" أن هذه التوجهات تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للحكومة بسرعة صرف اعانات العمالة غير المنتظمة والمتضررة من فيروس كورونا المستجد، ورفع الأعباء عن الفئات الأولي بالرعاية.
وأكد أن البنك الزراعي المصري باعتباره ممثل الجهاز المصرفي في تنفيذ تلك الاستراتيجيات، موضحا أن فريق عمل البنك وبرئاسة علاء فاروق رئيس البنك، يتابع عن كثب عمليات صرف تلك المستحقات بعد نجاح المرحلة الأولي من عمليات الصرف، والعمل علي تذليل أي عقبات و حلها فورا.
وأضاف " جمعة" أن فروع البنك المنتشرة علي مستوي الجمهورية، لديها تعليمات واضحة من الإدارة العليا بالعمل علي تذليل عقبات العملاء وتيسر عمليات صرف المستحقات ومراعاة الفئات الأولي بالرعاية وكبار السن ومن في حكمهم، مع الإلتزام بالمعايير التي وضعها البنك المركزي حرصا علي صحة المواطنين والعاملين بالجهاز المصرفي.
وأشار إلي أنه بمجرد وصول رسالة SMS علي الهاتف المحمول الخاص بالعميل المستحق لصرف تلك الاعانة، يمكنه التوجه لماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك للحصول علي تلك المستحقات أو عبر أي فرع بنكي آخر علي مستوي المحافظات.
وطالب العملاء ممن لم يحصل علي بطاقات ميزة، بضرورة التوجه لأقرب فرع تابع لـ" الزراعي المصري" للحصول عليها مجانا.